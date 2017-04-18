Министр: «Иностранные компании, проводящие раскопки на оккупированных территориях, будут включены в «черный список»

2017-04-18 17:28 | www.apa.az | 3

«Все иностранные компании, принимающие участие в раскопках, реставрации исторических памятников на оккупированных территориях Азербайджана, будут включены в «черный список».

Как сообщает АПА, об этом заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев. Министр отметил, что выявлены некоторые факты, беспокоящие нас: «На оккупированных территориях проводят повторные раскопки якобы с целью анализа наших исторических памятников. Целью же является фальсификация истории. К сожалению, иногда в этом деле принимают участие и зарубежные компании. Позиция Азербайджана по этому вопросу принципиальная. Если какая-либо иностранная компания примет участие в незаконных раскопках или реставрации, она будет включена в «черный список» в Азербайджане, и ее сотрудничество с Азербайджаном будет под вопросом».

А.Гараев сказал, что министерство также обеспокоено ситуацией: «Недавно президент Ильхам Алиев и министерство иностранных дел распространили соответствующие заявления. Мы в свою очередь также выразили свое беспокойство на уроне UNESCO и ISESCO».