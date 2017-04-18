Предупреждение пользователям Google Play

2017-04-18 15:34 | www.oxu.az | 3

В онлайн-магазине «Google Play» обнаружены вредоносные приложения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на vistanews.ru, программы занимаются кражей данных с аккаунтов Paxful и PayPal. Злоумышленники работают, используя метод социальной инженерии.

Среди обнаруженных опасных приложений оказалось Boost Views. Разработчики обещают, что с его помощью пользователь сможет получать прибыль в видеохостинге YouTube. Программу скачали 100 000 человек. После скачивания она предоставляет выбор: увеличить количество просмотров собственного канала, либо смотреть ролики на сайте и получать за это деньги. После накопления определённой суммы, в программе необходимо авторизироваться.

Однако забрать деньги у пользователей не получалось, тогда как их данные получал удалённый сервер разработчика.

Ещё одним хакерским сайтом был PaxVendor. Программа узнавала нужную информацию с помощью фальшивого экрана авторизации.

У.А.

