Шахмар Мовсумов: Трансферт в ЦБА не будет исполнен в полном объеме

2017-04-18 15:40 | www.oxu.az | 2

Госнефтефонд Азербайджана для обеспечения макроэкономической стабильности осуществил трансферт в Центробанк в размере 2 млрд 279 млн манатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал исполнительный директор ГНФАР Шахмар Мовсумов на сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, в этом году планируется из ГНФАР осуществить трансферт в ЦБА на 7,5 млрд манатов.

«Наши расчеты и прогнозы показывают, что этот трансферт не будет исполнен в полном объеме», - отметил он.

У.А.

