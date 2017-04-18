Действующая администрация Ирана усилила военную мощь страны - президент

2017-04-18 16:04 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Действующая администрация Ирана усилила военную мощь страны благодаря оснащению оборудованием и стратегическим объектам, сказал президент Хасан Руханиво вторник на ежегодном праздновании Дня армии в Тегеране.

Рухани сказал, что военная мощь Ирана выросла за последние 3,5 года так же, как за предыдущие 10 лет.

По его словам, каждый день вооруженные силы Ирана и оборонная промышленность делают страну более мощной благодаря инновациям.

С 2013 года, когда Рухани вступил в должность, он увеличил оборонный бюджет Ирана на 86 процентов, сказал в феврале руководитель Плановой и бюджетной организации Ирана Мохаммад Бакер Нобахт.

«Соседи Ирана должны знать, что военное влияние Ирана служит обороне и наши вооруженные силы стоят на страже всего региона», - сказал президент, добавив, что ответ Ирана на нарушителей, тем не менее, будет суровым.

В текущем финансовом году (который начался 21 марта) оборонный бюджет Ирана составляет 11,6 миллиарда долларов, что на 128 процентов больше, чем в 2013 году.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в 2015 году оборонный бюджет Ирана составлял 10 миллиардов долларов, что составляет 2,5 процента валового внутреннего продукта страны.

(Автор: Эльмира Таривердиева)