SOFAZ продлил срок депозита в Международном банке Азербайджана (версия 2)

2017-04-18 16:12 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) еще на один год продлил срок депозита в Международном банке Азербайджана (МБА), сказал во вторник на пресс-конференции глава SOFAZ Шахмар Мовсумов.

"У нас имеется два депозита в Международном банке Азербайджана. Срок первого из них истек в марте, и мы продлили его еще на год. Второй истекает в мае этого года, думаю, что его срок также будет продлен. Условия по ним не изменятся, размещение новых депозитов не планируется", - сказал Мовсумов.

Сумма каждого депозита составляет по 500 миллионов долларов.

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов. На первое апреля 2017 года активы SOFAZ увеличились на 0,18 процента по сравнению с началом 2017 года (33,147 миллиарда долларов) и составили 33,207 миллиарда долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

(Автор: Максим Цурков)