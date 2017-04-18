В Пенитенциарной службе произведены кадровые изменения - ЭКСКЛЮЗИВ

2017-04-18 17:45 | www.apa.az | 3

В Пенитенциарной службе Минюста Азербайджана произошли кадровые изменения.

Как удалось выяснить АПА, бывший начальник исправительного учреждения №5 и демобилизованный из органов юстиции Этибар Мамедъяров был восстановлен на службе. Он назначен начальником исправительного учреждения №10.

Замначальника исправительного учреждения №6 Расим Байрамов назначен начальником исправительного учреждения №7. Р.Байрамов ранее работал начальником исправительного учреждения №11, а затем замначальника исправительного учреждения №16.

Бывший начальник исправительного учреждения №10 Эйваз Аскеров назначен замначальника исправительного учреждения №15. Э.Аскеров - брат бывшего заместителя министра транспорта Арифа Аскерова.

От должности освобожден начальник Управления по организации воспитательной работы Пенитенциарной службы Маил Мамедов. Он назначен начальником исправительного учреждения №5 в Сальяне. Сейчас обязанности начальника Управления по организации воспитательной работы Пенитенциарной службы исполняет Эмиль Гасанов.