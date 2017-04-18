Азербайджанский футболист наказан за оскорбление рефери

2017-04-18 15:47 | www.oxu.az | 2

Сегодня состоялось заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на apasport.az, на заседании были обсуждены события, произошедшие в XXVI туре Topaz Премьер-лиги.

В связи с получением жёлтых карточек пятью футболистами клуба «Сумгайыт» в матче с «Зиря», клуб оштрафован на 800 манатов.

После окончания игры футболист «Сумгайыта» Ниджат Мухтаров оскорбил судейскую бригаду. По этой причине комитет дисквалифицировал его на 4 игры и оштрафовал клуб на 3200 манатов. Это означает, что Мухтаров пропустит последние 2 матча нынешнего сезона и первые 2 тура следующего чемпионата.

Таким образом, клуб «Сумгайыт» оштрафован на 4000 манатов в целом.

З.Г.