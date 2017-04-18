Азербайджанцы Украины обратились в Верховную Раду

2017-04-18 15:54 | www.oxu.az | 3

Проживающие в Украине азербайджанцы обратились к председателю парламента страны Андрею Парубию в знак протеста на обращение 11 сессии Запорожского областного совета в Верховную раду в связи с годовщиной «геноцида армян».

Как передает Oxu.Az, в Объединенной диаспоре азербайджанцев Украины (ОДАУ) сообщили АПА, что обсуждение данного вопроса в парламенте приведет к напряженности в отношениях между Украиной и Азербайджаном, а также Турцией:

«Турция неоднократно предлагала открыть архивы, расследовать вопрос с помощью историков. Сами армяне в прошлом веке неоднократно совершали геноциды в отношении представителей других народов. Они совершили геноцид в отношении азербайджанского народа, устроив массовую резню азербайджанцев. В результате армянской агрессии 20 процентов территорий Азербайджана все еще находится под оккупацией. Признание недоказанного факта «геноцида армян» является нежелательным тогда, когда президент Украины и Кабинет министров прилагают много усилий, чтобы поднять сотрудничество с Азербайджаном на новый уровень», - говорится в обращении.

В документе также подчеркнуто, что в преддверии старта крупных проектов, начатых по инициативе Украины с Турцией и Азербайджаном «прения вокруг таких надуманных претензий в первую очередь вредят интересам украинцев».

Также в обращении подчеркивается антиукраинская позиция Армении в связи с аннексией Крыма и конфликтом в Донбассе, а также отмечается постоянная поддержка Украины Азербайджаном и Турцией.

Также отметим, что в связи с проблемой, руководитель рабочей группы парламента Украины по Азербайджану Максим Курячий встретился с председателем ОДАУ Хикметом Джавадовым. В ходе встречи было подчеркнуто, что этот вопрос будет все время в центре внимания.

Н.О.

