Азербайджан и Мальта назвали приоритетные сферы сотрудничества (ФОТО)

2017-04-18 16:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Мальта обозначили приоритетные сферы сотрудничества, в числе которых туризм, инвестиции, транспорт. Возможности развития сотрудничества двух стран в этих сферах обсудили главы МИД Азербайджана и Мальты Эльмар Мамедъяров и Джордж Велла в ходе официального визита главы внешнеполитического ведомства Азербайджана в Мальту, сообщает МИД.

Стороны отметили удовлетворение уровнем сотрудничества двух стран, в частности, подчеркнули существующий хороший политический диалог.

С целью развития отношений министры подчеркнули важность расширения и укрепления договорно-правовой базы, в частности в таких сферах, как экономика, образование и культура.

Министры также указали, что терроризм, неурегулированные конфликты представляют большую угрозу международному миру и стабильности. В этом контексте глава МИД Азербайджана проинформировал своего коллегу о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, ознакомил его с позиций Баку по конфликту.

Стороны также обсудили сотрудничество Азербайджана с ЕС, возможный вклад Мальты в роли председательствующей в организации страны в развитие этого сотрудничества. Глава МИД Мальты выразил поддержку Азербайджану в расширении сотрудничества с ЕС, отметил важность страны для Европы в обеспечении ее энергобезопасности.

Глава МИД Азербайджана находится с официальным визитом на Мальте. В ходе визита министр провел ряд встреч с официальными лицами страны и обсудил перспективы развития сотрудничества двух стран.