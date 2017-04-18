Определена повестка заседания Милли Меджлиса, которое пройдет 25 апреля

2017-04-18 18:06 | www.apa.az | 3

Определена повестка пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 25 апреля.

Как сообщает АПА, в повестку вошли 35 вопросов.

Это ратификация соглашения с Турцией о военном финансовом сотрудничестве, изменения в Налоговый кодекс, Кодекс Административных правонарушений, Уголовный Кодекс, Гражданский Кодекс, Трудовой Кодекс и Жилищный Кодекс, а также проекты изменений в законы «О Дорожном Движении», «О Государственной службе», «О Судах и судьях», «О несостоятельности и банкротстве», «О Государственной пошлине», «О лекарственных средствах», «О Валютном регулировании» и в прочие законы.