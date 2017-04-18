Назван объем активов Госнефтефонда

2017-04-18 16:07 | www.oxu.az | 3

На начало этого года активы Госнефтефонда Азербайджана (SOFAZ) составляли 33 147,0 млн долларов США, по состоянию на 1 апреля увеличились на 0,18% и составили 33 207, 2 млн долларов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил исполнительный директор фонда Шахмар Мовсумов.

По его словам, на этот рост в первую очередь повлияла курсовая разница валют, входящих в структуру инвестиционного портфеля (в основном, евро, российский рубль, фунт стерлингов), а также повышение стоимости активов (в частности, акций и золота).

Помимо этого, отмечается, что в первом квартале удельный вес портфеля акций в структуре совокупного инвестиционного портфеля по сравнению с показателем на 1 января увеличился на 3,66 п.п. и достиг 12,9%.

У.А.

