"Mübariz" турецкой кинокомпании İst Film: пресс-конференция (ВИДЕО, ФОТО)

2017-04-18 16:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Flame Towers - Park Cinema в Баку состоялась пресс-конференция, посвященная съемкам фильма "Mübariz" о Национальном герое Азербайджана Мубаризе Ибрагимове, сообщает Trend Life. Фильм снимает турецкая кинокомпания "İst Film".

В пресс-конференции приняли участие представитель кинокомпании "İst Film" Максим Гусейнов, пресс-секретарь "İst Film" Бабек Гасанзаде, сценарист Рашад Сулейманоглу (Азербайджан).

На мероприятии минутой молчания почтили память сыновей Родины, ставших шехидами во имя освобождения азербайджанских земель.

Далее представителям СМИ был продемонстрирован тизер фильма.

По словам Бабека Гасанзаде, тизер, который уже представлен в социальных сетях, вызвал большой интерес не только со стороны общественности Азербайджана, но и Турции.

Было отмечено, что фильм о Национальном герое Азербайджана будет снят на самом высоком уровне.

Как подчеркнул Рашад Сулейманоглу, съемочный процесс обсуждался с представителями министерства культуры и туризма и министерства обороны Азербайджана. Идея фильма была очень тепло принята, и представители министерств обещали оказать всяческое содействие съемочной группе при работе над кинокартиной.

Авторами сценария фильма являются Али Доганчай (Турция) и Рашад Сулейманоглу (Азербайджан). Однако пока не разглашается актерский состав, в том числе имя исполнителя главной роли, а также имя режиссера.

"Мы обсуждали фильм с режиссером Самиром Керимоглу. Сейчас в планах шесть режиссеров, среди них как азербайджанские, так и турецкие деятели кино, возможно, для съемок экшн-сцен будет привлечен зарубежный режиссер. Полный список съемочной группы будет официально назван позже", - сказал Бабек Гасанзаде.

В съемках представленного тизера приняли участие профессиональные каскадеры из Туркмении, Турции, Казахстана, Румынии и Азербайджана.

По словам представителей "İst Film", пока точно не определено место съемок, но, вероятнее всего, они пройдут в Азербайджане.

"В фильме мы постараемся с точностью и как можно реальнее продемонстрировать события, поэтому, возможно, некоторые съемки будут проходить в доме, где жил Мубариз Ибрагимов, или будет выбрана локация, максимально приближенная к реальности", - подчеркнул Гасанзаде.

"В 2015 году были переговоры с родственниками Мубариза Ибрагимова, но мы планируем еще раз с ними встретиться. Пока готов только каркас сценария, и поэтому в будущем мы планируем еще встречи с членами семьи Мубариза Ибрагимова. Для того чтобы узнать как можно больше подробностей о жизни Мубариза Ибрагимова, думаем работать в тесном контакте с родными и близкими Национального героя", - сказал Рашад Сулейманоглу.

Как отметил Максим Гусейнов, все права на фильм принадлежат турецкой кинокомпании "İst Film".

"Для кинокомпании это будет первый фильм, но, несмотря на это, ранее компания "İst Film" принимала участие в съемках экшн-сцен самых рейтинговых турецких сериалов и фильмов, а также голливудских и болливудских кинокартин", - сказал Гусейнов

Запланировано, что фильма "Mübariz" будет представлен вниманию зрителей в 2018 году. Демонстрация фильма пройдет в тюркоязычных странах, а также странах Европы.

Кинокартина будет снята на турецком языке, а в дальнейшем фильм будет дублирован на азербайджанский язык, а также на другие иностранные языки.

Мубариз Агакерим оглу Ибрагимов родился 7 февраля 1988 года в селе Алиабад Билясуварского района. В 2005 году начал военную службу в отряде особого назначения воинской части внутренних войск. В 2007 году после завершения военной службы работал на гражданских работах. В 2009 году по собственному желанию вновь поступил на военную службу. С апреля 2010 года начал служить в воинской части Тертерского района.

В результате спровоцированной в ночь с 18 на 19 июня 2010 года вооруженными силами Армении перестрелки у села Чайлы Тертерского района Азербайджана 22-летний прапорщик Национальной армии Мубариз Ибрагимов вступил в неравную схватку с армянскими военнослужащими, уничтожив четырех захватчиков и ранив еще четверых. Мубариз Ибрагимов геройски погиб в неравной схватке, которая длилась пять часов.

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева Мубаризу Ибрагимову за исключительные заслуги и проявленную доблесть при защите независимости и территориальной целостности Азербайджана было присвоено звание Национального героя (посмертно).

Именем Мубариза Ибрагимова названы одна из центральных улиц Билясувара и городской лицей-школа для одаренных детей. В городе в его честь установлен памятник.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)