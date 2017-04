Завершается реконструкция центральной автодороги Пираллахинского района Баку (ФОТО,ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Работы по реконструкции улицы Самеда Вургуна - центральной улицы Пираллахинского района Баку, близятся к завершению.

Как сообщили Trend во вторник в ОАО «Азеравтойол», в рамках строительных работ старое асфальтобетонное покрытие будет заменено новым трехслойным, толщиной 15 сантиметров. Уже уложено два слоя асфальтобетонного покрытия, в целом будет заасфальтирована территория, площадью 85 тысяч квадратных метров.

Также в рамках работ по реконструкции были проведены работы по расширению дорожного полотна. Протяженность дороги двусторонней дороги, с четырьмя полосами движения, составляет восемь километров. На участке дороги между 4 и 8 километром дорожное полотно было расширено с прежних 6-7 метров до 12, на оставшейся части – с 12 метров до 15.

Подземные коммуникации были обновлены и отведены в сторону от дороги, были проделаны работы по строительству новых тротуаров и сооружению новой системы освещения, в необходимых местах были построены 12 водоотводов.

По завершению работ по асфальтированию, в необходимых местах будут установлены 50 дорожных знаков и информационных табло, нанесена дорожная разметка.

Работы ведутся под контролем руководства ОАО «Азеравтойол» на высоком качественном уровне и с соблюдением технологической последовательности. Ожидается, что дорожные работы будут завершены в ближайшее время.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев)