Китай опередил США по импорту нефти

2017-04-18 16:14 | www.oxu.az | 2

Китай существенно опередил США и стал крупнейшим импортером нефти из-за наращивания закупок сырья независимыми нефтеперерабатывающими заводами.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Укринформ, кроме того, объем ВВП увеличился в годовом исчислении на 6,9%.

Импорт нефти Китаем в марте составил 38,95 млн тонн, или 9,17 млн баррелей в сутки, что является историческим рекордом, сообщает Главное таможенное управление Китая.

В феврале Китай закупил 8,286 млн баррелей в сутки, в декабре – 8,57 млн баррелей в сутки.

«В первом квартале импорт вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 104,73 миллиона тонн, или 8,49 миллиона баррелей в сутки», - отмечается в сообщении.

Импорт нефти США составил 7,97 миллиона баррелей в сутки в марте и 8,17 миллиона баррелей в сутки в первом квартале, показали расчёты Reuters, опирающиеся на данные Управления энергетической информации.

Н.О.