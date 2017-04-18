Известная актриса Наталья Селезнёва госпитализирована в Москве

2017-04-18 16:20 | www.oxu.az | 1

71-летняя актриса Наталья Селезнёва доставлена в одну из лучших столичных клиник. Звезда кинофильмов «Операция Ы» и «Иван Васильевич меняет профессию» обратилась к медикам с жалобами на боли в сердце. После проведённого обследования у неё диагностировано серьёзное заболевание.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на life.ru.

Сейчас актриса находится в стационаре, ей назначен курс лечения.

Между тем сама Селезнёва подтвердила Лайфу, что обращалась к медикам, но информацию о госпитализации опровергла.

«Сын настоял на том, чтобы я прошла обследование, чтобы мне проверили сосуды из-за головных болей. Но, слава богу, всё нормально сейчас. Я чувствую себя хорошо в плане настроения. Много работы, впереди три творческих вечера», - прокомментировала артистка.

Наталья Селезнёва — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. Снялась в более 45 российских и советских фильмах.

A.C.

