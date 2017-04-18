Ашхабад привержен урегулированию ситуации в Афганистане мирными средствами

2017-04-18 16:29 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся в Казахстане с госвизитом, сказал, что урегулирование ситуации в Афганистане достижимо только мирными, политическими средствами, говорится в сообщении госагентства Туркмен довлет хабарлары.

В ходе переговоров с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым глава Туркменистана подчеркнул, что для нормализации ситуации в Афганистане необходимо создание эффективных политико-дипломатических механизмов с участием международных организаций, в первую очередь ООН и ее специализированных институтов.

По его словам, Туркменистан и Казахстан готовы оказывать необходимое содействие мировому сообществу с целью скорейшей нормализации ситуации в этой стране, закрепления позитивных тенденций, которые наблюдаются там за последнее время, восстановления экономики и социальной сферы, включения Афганистана в систему региональных и мирохозяйственных связей.

Туркменистан имеет протяженную границу с Афганистаном. Официальный Ашхабад неоднократно заявлял о своей готовности предоставить политическое пространство для проведения межафганского мирного диалога под эгидой ООН.

Туркменская сторона лоббирует и реализацию ряда инфраструктурных региональных проектов с участием Афганистаном. В частности, Туркменистан работает над реализацией таких проектов через афганскую территорию, как строительство железнодорожной магистрали в Таджикистан и газопровода в Пакистан и Индию.

Кроме того, Туркменистан поставляет соседнему Афганистану электроэнергию и сжиженный газ на льготных условиях и возводит на собственные средства объекты социального назначения в приграничных провинциях соседнего государства.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)