Туркменистан и Казахстан подписали договор о стратегическом сотрудничестве

2017-04-18 16:33 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - Договор о стратегическом сотрудничестве между Туркменистаном и Казахстаном был подписан во вторник в Астане по итогам переговоров на высшем уровне, говорится в сообщении туркменского правительства.

Президенты Туркменистана и Казахстана Гурбангулы Бердымухамедов и Нурсултан Назарбаев также скрепили своими подписями совместное заявление и соглашение о проведении демаркационных работ на туркмено-казахстанской государственной границе.

Стороны подписали соглашение о межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, программу сотрудничества между министерствами иностранных дел двух государств на 2017-2018 годы, соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, соглашение о взаимной защите секретной информации, соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленной палатой Туркменистана и национальной палатой Казахстана «Atameken».

Отдельный документ посвящен установлению побратимских отношений между городами Ашхабад и Астана. К визиту туркменского президента в Казахстан было приурочено и подписание меморандума между государственным информационным агентством Туркменистана «TDH» и международным информационным агентством «Казинформ».

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)