Объявлен прием граждан Азербайджана в МГИМО

2017-04-18 18:22 | www.apa.az | 2

Объявлен прием граждан Азербайджана в Московский государственный институт международных отношений на 2017/2018 учебный год.

Как сообщили АПА в Государственном экзаменационном центре, гражданам Азербайджана в Московском государственном институте международных отношений выделено 3 места. Желающие принять участие в конкурсе абитуриенты должны с 19 до 26 апреля (кроме субботы и воскресенья) пройти регистрацию в Комиссии по приему документов, которая создана в ГЭЦ.

Правом участвовать в конкурсе обладают граждане Азербайджана, которым до 15 мая 2017 года не исполнится 19 лет, которые примут участие в приемных экзаменах по II и III группам специальностей 30 апреля (приемный экзамен будет на русском языке), у которых все оценки по предметам в аттестате 4 и 5 (оценки выпускников текущего года за первое полугодие). Лица, которые являются студентами или выпускниками вузов, не обладают правом участвовать в конкурсе.





Конкурс состоит из 2 этапов: на I этапе абитуриенты примут участие в тестовых экзаменах по II и III группам специальностей, которые будут проведены Государственным экзаменационным центром 30 апреля. Желающие поступить на специальности «Международные экономические связи» и «Международные отношения» должны сдать экзамен по II группе специальностей, а на специальность «Международное право» - экзамен по III группе специальностей. Абитуриенты, набравшие на тестовых экзаменах 500 и более баллов, относительный балл по иностранному языку которых будет не меньше 50, будут допущены на конкурс.

Конкурс будет проведен 16 мая в 14:00 в ГЭЦ. На конкурсе будут проверены общее мировоззрение абитуриентов. Кандидатуры 3 абитуриентов, набравших наибольшее количество баллов, будут представлены в МГИМО для получения бесплатного образования.





Второй этап пройдет в Москве 12 и 14 июля. На этом этапе абитуриенты независимо от выбранного факультета должны будут сдать тестовые экзамены по русскому и дополнительному иностранному языку. Для поступления на факультет «Международные экономические отношения» абитуриенты должны будут сдать еще и экзамен по математике.





Дополнительную информацию о содержании, примерах заданий и пр. можно получить на сайте www.mgimo.ru.