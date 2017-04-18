Новорожденных таджиков запретили называть славянскими именами

2017-04-18 16:30 | www.oxu.az | 2

В Таджикистане издали официальный Реестр национальных имен, которыми разрешено называть детей.

Как передает Oxu.Az, об этом во вторник, 18 апреля, сообщает Интерфакс со ссылкой на министерство культуры республики.

«Реестр национальных таджикских имен издается с целью возрождения культурных и исторических ценностей», - пояснили в министерстве.

Также отмечается, что в утвержденном правительством сборнике содержится около трех тысяч образцов национальных имен, приведенных на таджикском, русском и английском языках.

«Запрещается присвоение ребенку имени, чуждого таджикской национальной культуре, названий вещей, товаров, животных и птиц, а также оскорбительных имен и словосочетаний, унижающих честь и достоинство человека, и разделяющих людей на касты», - прописано в нормативе. При этом отмечается, что право национальных меньшинств на выбор имени в Таджикистане гарантируется согласно их традициям.

Н.О.