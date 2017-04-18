Стоимость нефти Brent упала ниже 55 долларов за баррель

2017-04-18 16:37 | www.oxu.az | 2

Мировые цены на «черное золото» снижаются в ходе торгов днем во вторник, поскольку инвесторы оценивают данные прогноза Минэнерго США об увеличении добычи сланцевой нефти в стране в мае.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, по состоянию на 15:19 по Баку стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,96% до 54,83 долларов за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшилась на 0,84% до 52,21 доллара за баррель.

Согласно данным Минэнерго США, добыча сланцевой нефти на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов страны в мае вырастет по сравнению с апрелем на 124 тыс. баррелей в сутки до 5,193 млн баррелей. На данный момент оценка апрельской добычи составляет 5,069 млн баррелей в сутки.

Аналитики не исключают, что объем запасов нефти в стране может еще сильнее вырасти, поскольку местные компании инвестируют миллиарды в производство. Теперь инвесторы ожидают данных по запасам сырья от Минэнерго США, которые будут обнародованы в среду.

Н.О.