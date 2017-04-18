Вечерний Баку наполнился потрясающей энергетикой Наргиз Закировой (ФОТО)

2017-04-18 16:56 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Популярная узбекско-американская певица, обладательница множества премий Наргиз Закирова вновь выступила в Баку, и вновь при полном аншлаге и с большим успехом, сообщает Trend Life.

Наргиз Закирова представила на сцене Electra Events Hall новую программу "Вдвоём" в рамках турне в поддержку нового альбома "Шум сердца", записанного в сотрудничестве с Максом Фадеевым.

Глубина и мощь ее уникального голоса завораживают. Силу ее таланта невозможно переоценить. Наргиз Закирова – певица вне рамок какого-либо жанра, артистка, ломающая стереотипы и разрывающая всевозможные клише.

Певица обладает уникальным тембром, а также умением им управлять – она может спеть детскую колыбельную и классику рок-н-ролла, романтические баллады и авторские песни. Она может быть зажигательной и драйвовой, а может быть нежной и мелодичной. Она разная, но всегда настоящая. Не зря главная черта певицы – откровенность исполнения и проживание каждой песни.

Яркая, харизматичная, экстравагантная Наргиз также поражает колоссальным взаимодействием с публикой. В ходе концерта Закирова не только исполнила свои хиты "Ты моя нежность", "Я не твоя война", "Я не верю тебе" и многие другие, представила новые композиции, но и очень тепло общалась с публикой. Поэтому концерт в Баку был скорее похож на дружескую встречу людей, влюбленных в качественную музыку, чем на привычное всем мероприятие. Отсутствие частой смены костюмов и танцоров, только живой звук и минимализм декораций на сцене придают шоу Наргиз реалистичность и искренность, чем вызывают буквально шквал эмоций.

И главное, посетив концерт, уже трудно будет остаться прежним, поскольку Наргиз своим голосом буквально меняет внутренний мир каждого, кто ее слушает.

"В венах этого уникального народа, испокон веков текла кровь невозделанного аристократизма, высочайшей культуры, педантизма и царственности. Незабвенные творческие таланты славят эту землю всегда и повсеместно. Я прибываю в катастрофическом восхищении местной архитектурой и зеркальной поверхностью проезжих шоссе. Неопровержимая выхоленность мостовых, парков и одеонов приводит меня в восторженную каталепсию! Нежели не остановлюсь сейчас, то и через сутки не угомонюсь тоже! Покорил ты меня, Баку. Сказочный город мудрости и света. Дорогой мой Азербайджанский народ! Поклон вам до самой земли! Да прибудет Мир в домах ваших и сердцах! ЛЮБОВЬЮ пусть будет путь ваш освящен!", - написала в социальной сети Наргиз Закирова.

Организационная поддержка - Badamdar Hotel Baku.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Руслан Мамедов)