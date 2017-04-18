Реформы под руководством Президента Азербайджана придадут большой импульс развитию ненефтяного сектора - депутат

2017-04-18 17:00 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend/ - На республиканском совещании ненефтяных экспортеров в Евлахе Президент Азербайджана Ильхам Алиев затронул важные для развития экономики вопросы и обозначил предстоящие задачи, сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Рзаев.

По его словам, Президент Ильхам Алиев придает большое значение устойчивому развитию ненефтяного сектора, старается полностью устранить зависимость экономики страны от нефтяного сектора и увеличить производство продукции экспортной направленности.

«Для этого за прошедший период в Азербайджане проведена очень большая работа. Благодаря политике, проводимой главой государства, были осуществлены важные меры по развитию сельского хозяйства, туризма, росту производства во всех сферах ненефтяного сектора. Азербайджан уже знают в мире под собственным брендом. Как отметил Президент Ильхам Алиев, Азербайджан должен наращивать свой экспортный потенциал», - сказал Рзаев.

Депутат сказал, что в Азербайджане на местах создается необходимая инфраструктура по повышению экспортного потенциала и производству конкурентоспособной продукции.

«Сдано много производственных участков, планируется сдать еще несколько заводов и открыть новые промышленные парки. В то же время в Азербайджане начинается процесс специализации регионов», - сказал парламентарий.

Рзаев также добавил, что сегодня в Азербайджане благоприятная инвестиционная среда и для предпринимателей созданы все необходимые условия. «За последние годы в экономику страны было инвестировано более 200 миллиардов долларов. Проделанная работа дает свои результаты, и я верю, что коренные реформы, проводимые под руководством Президента Ильхама Алиева, всесторонняя государственная поддержка, оказываемая развитию предпринимательства, придадут большой импульс развитию ненефтяного сектора», - сказал депутат.

В понедельник в Евлахе под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось республиканское совещание экспортеров ненефтяной продукции.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)