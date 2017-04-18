В Турции разбился вертолет с 12 пассажирами на борту – ОБНОВЛЕНО

2017-04-18 16:57 | www.oxu.az | 4

Семь человек получили ранения в результате падения полицейского вертолета Sikorsky в восточной турецкой провинции Тунджели.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает во вторник агентство DHA.

Ранее администрация губернатора провинции Тунджели сообщила о крушении полицейского вертолета типа Sikorsky в районе Пюлюмюр, которое произошло в 12.40 по Баку через 10 минут после взлета.

По данным агентства, членам экипажа удалось связаться со спасательными службами и сообщить о том, что семь человек получили ранения после падения вертолета. Пять человек не пострадали.

Официальных заявлений пока нет. Спасатели определили координаты места падения вертолета и пытаются добраться до него.

15:12

В Турции потерпел крушение полицейский вертолет.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Hüriyyet, на борту находились 12 человек, 7 из которых полицейские.

На место крушения направилась поисково-спасательная группа.

Н.О.

