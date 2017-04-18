Избран председатель Совета вещания Общественного телевидения Азербайджана

2017-04-18 17:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Во вторник состоялось заседание Совета вещания Компании общественного телерадиовещания Азербайджана.

Как сообщили Trend в Национальном совете Азербайджана по телевидению и радиовещанию, на заседании обсуждались организационные вопросы.

Согласно единогласному решению Совета вещания, председателем Совета был избран Мухтар Казым оглу Иманов.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)