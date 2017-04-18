Президент Ирана подверг критике SEPAH

2017-04-18 18:42 | www.apa.az | 3

Президент Ирана Хасан Рохани подверг критике вмешательство Корпуса Стражей Исламской Республики (SEPAH) в экономические вопросы страны.

Как сообщает АПА со ссылкой на агентство «Anadolu», выступивший на посвященном Дню национальной армии мероприятии Х.Рохани заявил, что повышенный интерес вооруженных сил к экономическим вопросам мешает выполнению ими основных должностных обязанностей.

Напомним, несколько ранее бывший командир SEPAH Мохсен Резаи заявил, что считает целесообразным возложить управление экономикой Ирана на SEPAH. Он сказал, что правительственные органы страны не могут справиться с этой обязанностью.