Сербская представительница на Евровидении: Песня DiHaj покажет хороший результат

2017-04-18 17:07 | www.oxu.az | 3

Песня представителя Азербайджана на конкурсе «Евровидение» DiHaj очень современная, приятная. Думаю, она покажет хороший результат.

Как передает Oxu.Az, oб этом Report сказала представитель Сербии на конкурсе в этом году Тияна Богичевич.

Говоря о своих знаниях об азербайджанской культуре, Т.Богичевич отметила, что намерена получить больше информации о культуре Азербайджана:

«Мои друзья, которые посетили Баку в 2012 году, когда Желько Йоксимович представлял Сербию в Азербайджане, рассказали много интересного о стране. Я бы хотела посетить Азербайджан».

Обращаясь к азербайджанским любителям Евровидения, Т.Богичевич призвала всех поддержать ее во втором полуфинале конкурса.

Конкурс «Евровидение» в этом году пройдет в Киеве 9, 11 и 13 мая. Азербайджанская представительница Диана Гаджиева - DiHaj исполнит на конкурсе песню Skeletons.

A.C.

