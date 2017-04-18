Сербская представительница на Евровидении: Песня DiHaj покажет хороший результат
2017-04-18 17:07 | www.oxu.az | 3
Песня представителя Азербайджана на конкурсе «Евровидение» DiHaj очень современная, приятная. Думаю, она покажет хороший результат.
Как передает Oxu.Az, oб этом Report сказала представитель Сербии на конкурсе в этом году Тияна Богичевич.
Говоря о своих знаниях об азербайджанской культуре, Т.Богичевич отметила, что намерена получить больше информации о культуре Азербайджана:
«Мои друзья, которые посетили Баку в 2012 году, когда Желько Йоксимович представлял Сербию в Азербайджане, рассказали много интересного о стране. Я бы хотела посетить Азербайджан».
Обращаясь к азербайджанским любителям Евровидения, Т.Богичевич призвала всех поддержать ее во втором полуфинале конкурса.
Конкурс «Евровидение» в этом году пройдет в Киеве 9, 11 и 13 мая. Азербайджанская представительница Диана Гаджиева - DiHaj исполнит на конкурсе песню Skeletons.