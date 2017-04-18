В Азербайджане определены победители Open Innovations Startup Tour

2017-04-18 17:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Проводимый впервые в Баку 17-18 апреля при организации министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и Фонда "Сколково" Российской Федерации Стартап-тур по открытым инновациям (Open Innovations Startup Tour) определил лучшие азербайджанские стартапы.

На конкурс было подано 83 заявки, из которых было отобрано 15 лучших проектов. По решению жюри победителями конкурса проводимого в рамках Стартап-тура были объявлены три проекта:

- Spinal-Lia Ариф Мовсунзаде, Фидан Рустамова, Джафаров Алексей

- Проект Kvotter – автор идеи Орхан Ахмедов.

- Проект "Healthy Living Platform" (Платформа здорового образа жизни) (saglikliyasamadestek.com) – руководитель проекта Шахлар Пашаев,

Победители наряду с призом, получили право на участие в стартап-конференции Startup Village, которая будет организована в технопарке "Сколково" для технологических предпринимателей.

Как сказала журналистам вице-президент пресс-секретарь "Сколково" Александра Барщевская, участие азербайджанских IT проектов в полуфинале Startup Village, который состоится шестого-седьмого июня в Москве, будет очень полезным для них, так как это позволит найти инвесторов и свою целевую аудиторию.

"Мы надеемся, что победители будут участвовать в полуфинале Startup Village, где будет участвовать большое количество инвесторов и "бизнес ангелов". Мы будем рады видеть на этом форуме азербайджанские компании. Экономики наших стран достаточно похожи: развитие основывалось на высоких ценах на нефть и сегодня нам необходимо быстро и успешно переориентироваться, и теперь мы движемся по этому пути", - сказала Барщевская.

По словам вице-президента "Сколково", IT-компании в Азербайджане хорошо развиваются и для их развития на начальном этапе требуются минимальные инвестиции. "Это сейчас самый востребованный бизнес. Достаточно посмотреть какие компании сегодня наиболее высокодоходные. Это не нефтяные, а IT компании. Мы и вы хорошо знаем, по какому пути идти и как развиваться", - сказала Барщевская.

Для "Сколково", как сказала Барщевская, на Стартап-туре в Баку, были интересны в основном проекты в области информационных технологий. "Технопарк "Сколково" это самый большой кластер, больше всего проектов сконцентрировано в этом кластере. Мы думаем, что у ваших проектов все в впереди. Наши эксперты с удовольствием выслушали азербайджанских стартаперов и дали им свои рекомендации", - сказала Барщевская.

В рамках Стартап-тура были также организованы образовательные сессии о глобальных тенденциях и международном опыте, тренинги для развития личных и профессиональных качеств предпринимателей и конкурсы для местных стартаперов. Конкурсная программа для участвующих в отборе проектов была представлена по трем основным направлениям: биомедицинскому, индустриальному и IT.

На Стартап-туре в Баку приняли участие представители технопарка "Сколково", стартапы, представители бизнес-структур России. Это мероприятие стало благоприятной платформой для установления связей между стартарперами, представителями бизнеса и обмена опытом.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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