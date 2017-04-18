Главы финансовых структур Азербайджана провели совещание

2017-04-18 17:22 | www.oxu.az | 2

С целью обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности страны состоялось заседание Совета финансовой стабильности, созданного указом президента Азербайджана от 15 июля 2016 года.

Как сообщили Oxu.Az в Центробанке, заседание под председательством премьер-министра, председателя Совета финансовой стабильности Артура Расизаде было посвящено итогам I квартала текущего года.

В заседании приняли участие члены Совета финансовой стабильности – помощник президента Азербайджанской Республики по экономическим реформам Натиг Амиров, министр финансов Самир Шарифов, министр экономики Шахин Мустафаев, председатель Центробанка Эльман Рустамов, председатель совета директоров Палаты надзора над финансовыми рынками Руфат Асланлы, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Шахмар Мовсумов.

В ходе заседания были обсуждены вопросы макроэкономической и финансовой стабильности. Участники заседания отметили, что после января месячная инфляция начала снижаться, а манат в определенной степени укрепился. Кроме того, начали восстанавливаться темпы экономического роста. В условиях благоприятных цен на нефть и курса платежный баланс начал обретать равновесие, увеличился объем стратегических валютных резервов.

«С начала 2017 года была обеспечена эффективная тактическая координация денежной, курсовой и фискальной политик, началась реализация программы по оптимизации объема денежной массы. Активизация операций по стерилизации, проводимых Центральным банком, сыграла стабилизирующую роль в нейтрализации негативного эффекта излишней денежной массы на валютный рынок и курс маната. Стабилизация на валютном рынке оказала адекватное влияние на национальную валюту Азербайджана, создав тем самым почву для начала дедолларизации экономики и сохранения инфляции на приемлемом уровне», - говорится в сообщении.

Участники отметили, что был принят ряд решений, позволяющих эффективно управлять всеми источниками эмиссии. Работы по совершенствованию рамок бюджетно-долговой политики создали благоприятную макрофискальную базу для укрепления устойчивости бюджета в среднесрочной перспективе. В первом квартале меры, направленные на обеспечение макроэкономической и финансовой стабильности, в том числе на равновесие валютного рынка, создали основу для принятия важных решений для перехода на плавающий курс.

Стабилизирующее воздействие на валютный рынок оказали меры по выводу за макроэкономические рамки долговых обязательств, возникших в прошлые годы, совершенствованию валютного режима, ограничению импорта, стимулированию экспорта. Совет подчеркивает проведение в первом квартале комплексных мер с целью обеспечения устойчивости финансовой системы, мер по оздоровлению Международного банка Азербайджана и капитализации Азербайджанского фонда страхования вкладов.

В оставшийся период года должна быть продолжена политика, направленная на обеспечение макроэкономической и финансовой стабильности. Будет продолжено проведение структурных реформ, направленных на обеспечение гибкости макроэкономической политики, соблюдение адекватных мер против рисков, формирующихся в новых условиях, усиление координации макроэкономической политики, ускорение экономического роста.

У.А.

