Экономические реформы Президента Азербайджана идут только на пользу бизнесу - глава компании

2017-04-18 17:35 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Экономические реформы, реализуемые под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, идут только на пользу бизнесу, сказал Trend во вторник управляющий директор компании METAK Айдын Каримов, комментируя выступление главы государства на республиканском совещании экспортеров ненефтяной продукции в понедельник.

«Все последние нововведения, реформы, реализуемые под руководством главы государства, играют очень большую положительную роль [в развитии бизнеса в стране]. К примеру, сейчас мы стали участником Бакинской фондовой биржи и готовимся к выпуску ценных бумаг. Еще два года назад об этом можно было только мечтать, но все эти реформы привели к такому положению дел, когда компании могут продавать свои акции или выпускать облигации и таким образом привлекать новые инвестиции», - сказал Каримов.

По словам главы компании, этот вопрос важен, так как компаниям сложно работать только с банками. «Кредитование через банки нельзя назвать инвестированием. Банк дает кредиты, но требует взамен залог. Если у тебя нет залога, кКак можно создавать новые проекты, ? Поэтому все эти нововведения положительны и помогают претворять в жизнь планы даже в кризисный период. Наша компания, которая развивает три завода, является наглядным тому примером», - сказал Каримов.

Компания METAK действует с 1997 года. В настоящее время компания предлагает местным и зарубежным потребителям свыше 250 наименований товаров, в том числе трубы и фитинги из полипропилена, армированные стекловолокном трубы и металлопластиковые фитинги.

(Автор: Азад Гасанли)

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