С финансированием "Южного газового коридора" в 2017 году проблем не будет - глава SOFAZ (версия 2)

2017-04-18 17:35 | www.trend.az | 3

Первая версия опубликована в 15.00

БАКУ /Trend/ - С финансированием проектов ЗАО "Южный газовый коридор" никаких проблем в этом году не предвидится, сказал во вторник на пресс-конференции глава Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) Шахмар Мовсумов.

"В первом квартале текущего года на "Южный газовый коридор" (ЮГК) со стороны фонда средств выделено не было. Однако в годовом бюджете эта статья имеется, средства предусмотрены, но вопрос будут ли они использованы, остается пока открытым. Могу с уверенностью сказать, что средства для расходов на проекты ЮГК находятся в распоряжении ЗАО, поэтому в этом году с финансированием никаких проблем не предвидится. Кроме того, продолжаются переговоры по финансированию "Южного газового коридора" в следующие два года. Думаю, что до конца года контракты будут подписаны и наблюдательный совет фонда утвердит их. Так что никаких проблем с финансированием ЮГК мы не ждем", - сказал Мовсумов.

В бюджете Госнефтефонда на 2017 год предусмотрены расходы на финансирование доли государства в проектах "Южного газового коридора" в размере 496,155 миллиона манатов.

SOFAZ в 2014-2016 годах выделил на проект "Южный газовый коридор" более 1,23 миллиарда долларов, или 1,53 миллиарда манатов.

В 2016 году с целью финансирования доли ЗАО "Южный газовый коридор", находящейся в собственности государства SOFAZ перечислил в министерство экономики страны 797,4 миллиона манатов (495,2 миллиона долларов).

Расходы по этой статье составили 33,9 процента от запланированных в бюджете фонда (2 355,3 миллиона манатов).

"Неполная выплата средств, предусмотренных в бюджете фонда на проект, объясняется привлечением в марте 2016 года со стороны ЗАО "Южный газовый коридор" 991,1 миллиона долларов посредством размещения на международных финансовых рынках на основе госгарантий евробондов, деноминированных в иностранной валюте. Среди других факторов, повлиявших на финансирование доли ЗАО, можно отметить перенос на 2017 год выплаты второго транша по приобретению 10-процентной доли в проекте "Шах Дениз", а также перенос различных выплат по проектам TANAP и TAP на последующие годы", - сообщили ранее в Госнефтефонде.

ЗАО "Южный газовый коридор" в 2017 году осуществило очередное размещение евробондов на один миллиард долларов.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.

(Автор: Максим Цурков)

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