СМИ: Арестован лидер ИГИЛ аль-Багдади

2017-04-18 17:30 | www.oxu.az | 2

Лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади арестован во время бегства из Мосула. Аль-Багдади был задержан в момент пересечения границы между Ираком и Сирией.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили арабские СМИ со ссылкой на начальника информационной службы при Комитете безопасности и информации ООН Хейтама Абу Саида.

Накануне также появилась информация о том, что под Мосулом был убит один из помощников аль-Багдади — боевик Хасбулла аль-Кавкази по прозвищу Кавказский Эмир.

Напомним, в начале марта аль-Багдади обратился к членам ИГИЛ с речью, в которой признал целый ряд поражений в последнее время.

Н.О.