Очередная выходка Кямиля Зейналлы – ВИДЕО

2017-04-18 17:42 | www.oxu.az | 3

Скандальный тренер Кямиль Зейналлы вновь отличился со знаком минус.

Как передает Oxu.Az, он совершил поступок в самолете, вызвавший недовольство пассажиров, после чего оставил комментарий на своей странице в «Instagram» - «Правильно и сделал!».

Напомним, что недавно ведущая Шабнам Гусейнова недавно заявила, что стесняется азербайджанцев, не умеющих вести себя в самолете. После этого между ней и К.Зейналлы произошел конфликт.

A.C.