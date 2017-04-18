Шахмар Мовсумов: SOFAZ продолжит инвестировать в фонды недвижимости (версия 2)

2017-04-18 17:40 | www.trend.az | 2

Добавлены подробности, первая версия опубликована в 15:38

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) продолжит вкладывать инвестиции в фонды недвижимости в рамках той доли инвестпортфеля, которая указана в положении фонда (10 процентов), сказал во вторник на пресс-конференции глава SOFAZ Шахмар Мовсумов.

"Мы намерены продолжать приобретать недвижимые активы в пределах 10 процентов инвестиционного портфеля. Но если раньше мы покупали непосредственно здания, то теперь инвестируем в специализированные фонды недвижимости, которые приобретают активы, это позволяет также снизить риски", - сказал Мовсумов.

На первое апреля 2017 года общий объем инвестиционного портфеля Госнефтефонда составил 33,2 миллиарда долларов, или 99,98 процента от общего объема активов. При этом в недвижимость вложено 4,6 процента инвестиционного портфеля SOFAZ.

Активы SOFAZ на первое апреля 2017 года увеличились на 0,18 процента по сравнению с началом 2017 года (33,147 миллиарда долларов) и составили 33,207 миллиарда долларов. Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент активы его составляли 271 миллион долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также на решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

(Автор: Максим Цурков)

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