В рамках Бакинского шопинг-фестиваля покупателям возвращено более 350 тысяч манатов

2017-04-18 17:48 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - С начала Бакинского шопинг-фестиваля – с 10 апреля по сегодняшний день министерством по налогам в качестве НДС было возвращено средств в размере свыше 350 тысяч манатов.

Об этом во вторник сказал журналистам министр культуры и туризма Азербайджана Абульфаз Гараев.

«Общий объем продаж составил приблизительно три миллиона манатов, это значит, что 10 процентов потраченных покупателями средств были возвращены. Это довольно многообещающие показатели. То есть мы действуем в соответствии с цифрами, установленными в качестве цели. При возникновении каких-либо трудностей, они оперативно решаются специалистами банков и сотрудниками министерства по налогам. Пока мы видим повышение интереса. Принимая во внимание тот факт, что на подготовку к проведению фестиваля у нас было два месяца, какой-либо серьезной пропаганды или рекламы не осуществлялось. Это говорит о том, что фестиваль сам по себе представляет большой интерес», - сказал Гараев.

Министр сказал, что по завершению фестиваля станет известно, кому было возвращено больше средств – иностранцам или гражданам Азербайджана.

Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в Азербайджане составляет 18 процентов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев)