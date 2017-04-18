ANS сделали последнее предупреждение

2017-04-18 18:00 | www.oxu.az | 3

Институт зоологии Национальной академии наук Азербайджана дал закрытому телеканалу ANS время до 23 марта для вывоза своего имущества из здания. Несмотря на предупреждение, телекомпания еще не покинула территорию.

Как передает Oxu.Az, об этом директор института зоологии Эльман Юсифов сообщил сайту modern.az.

«Руководство ANS еще не покинуло нашу территорию. Они не отвечают на телефонные звонки, чтобы мы могли выяснить, что у них происходит. У руководства ANS давно закончились отговорки. Мы ничего не понимаем. Пусть заберут свое имущество и уходят, чтобы мы знали, что нам делать», - сказал Юсифов.

Директор института заявил, что в ближайшее время отправит ANS официальное письмо:

«У нашего терпения есть пределы. Думаю, мы потерпим 10 дней, а потом начнем действовать. Через 10 дней мы напишем официальное письмо. Вероятно, у них есть домашний адрес. Мы пошлем им на домашний адрес извещение о том, чтобы они в течение 10 дней забрали свое имущество. Если они не уйдут, то мы при участии муниципалитета и участкового откроем двери и вытащим имущество ANS наружу. Другого варианта у нас нет».

A.M.

