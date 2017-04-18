В Иране будет создано министерство туризма

2017-04-18 17:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Парламент Ирана принял закон о формировании министерства культурного наследия и туризма, сообщило во вторник агентство IRIB.

Согласно новому закону, правительство должно преобразовать существующую организацию культурного наследия, туризма и ремесел в министерство со сходными сферами деятельности.

Закон также предписывает правительству создать проект регламента министерства и через год представть его в парламент.

(Автор: Эльмира Таривердиева)