SOFAZ ожидает сохранения уровня активов в 2017 году на уровне прошлого года

2017-04-18 17:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) прогнозирует, что при сохранении текущих цен на нефть и соблюдении выплат по статьям расходов, активы по итогам 2017 года останутся на стабильном уровне прошлого года, сказал во вторник на пресс-конференции глава SOFAZ Шахмар Мовсумов.

"При условии сохранения нынешних цен на нефть и исполнения расходов фонда на этот год в полном объеме, мы ожидаем, что активы SOFAZ по итогам 2017 года останутся на стабильном уровне, примерно равным показателю прошлого года", - сказал Мовсумов.

Активы фонда по итогам 2016 года составили 33,147 миллиарда долларов.

Активы SOFAZ на первое апреля 2017 года увеличились на 0,18 процента по сравнению с началом 2017 года и составили 33,207 миллиарда долларов. Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент активы его составляли 271 миллион долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также на решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

(Автор: Максим Цурков)

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