Найдена гробница советника фараона эпохи Древнего Египта

2017-04-18 18:12 | www.oxu.az | 3

Гробницу высокопоставленного советника эпохи XVIII династии фараонов древнего Египта обнаружили египетские археологи в районе Луксора на юге страны.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Анани.

Сообщается, что в гробнице найдены многочисленные статуи и мумии.

XVIII династия фараонов древнего Египта (примерно 1550-1292 годы до нашей эры) считается одной из наиболее известных. К ней, в том числе, принадлежали знаменитый Тутанхамон, царица Хатшепсут, религиозный реформатор Эхнатон.

Н.О.