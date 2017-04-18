Боевики ИГ обстреляли жилой квартал в сирийском Дейр-эз-Зоре

2017-04-18 17:54 | www.trend.az | 3

Женщина и ребенок погибли, еще 26 человек получили ранения в результате обстрела боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) жилого квартала в сирийском городе Дейр-эз-Зоре (420 км от Дамаска, передает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

По его информации, террористы при помощи беспилотного летательного аппарата (БЛА) обстреляли район Эль-Джоура, где люди собрались, чтобы получить питьевую воду. Отмечается, что большинство пострадавших женщины и дети. Все они были госпитализированы, девять из них находятся в критическом состоянии.

Это не первый случай, когда террористы ИГ используют попавшие к ним в руки БЛА из захваченных арсеналов иракской армии в Мосуле. Ранее они применяли беспилотники при атаках 11 января, 19 февраля и 15 апреля. Провинциальный центр Дейр-эз-Зор, где проживает около 200 тыс. человек, находится на осадном положении с 2014 года.