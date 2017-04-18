В Египте обнаружена гробница эпохи фараонов

2017-04-18 19:38 | www.apa.az | 3

В Египте на западном берегу реки Нил в районе города Луксор археологи обнаружили более 1 тыс. статуй и 10 саркофагов в гробнице одного из знатных жителей Египта

Как сообщает АПА со ссылкой на Associated Press, в Египте на западном берегу реки Нил в районе города Луксор археологи обнаружили более 1 тыс. статуй и 10 саркофагов в гробнице одного из знатных жителей Египта.

Согласно предположениям экспертов, гробница была построена для судьи в эпоху Нового царства.



Гробница состоит из открытого двора, который ведет к двум залам, в одном из которых находилось четыре саркофага, в другом — шесть.



Археологи обнаружили еще одну комнату, где находились статуи, на стенах были изображены фараоны из разных династий, заявил руководитель археологической миссии Мустафа эль-Вазири.