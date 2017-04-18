В Пенитенциарной службе произошли кадровые изменения

2017-04-18 18:24 | www.oxu.az | 3

В Пенитенциарной службе Минюста Азербайджана произведены кадровые изменения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, бывший начальник исправительного учреждения №5 и демобилизованный из органов юстиции Этибар Мамедъяров был восстановлен на службе. Он назначен начальником исправительного учреждения №10.



Замначальника исправительного учреждения №6 Расим Байрамов назначен начальником исправительного учреждения №7. Р.Байрамов ранее работал начальником исправительного учреждения №11, а затем замначальника исправительного учреждения №16.



Бывший начальник исправительного учреждения №10 Эйваз Аскеров назначен замначальника исправительного учреждения №15. Э.Аскеров - брат бывшего заместителя министра транспорта Арифа Аскерова.



От должности освобожден начальник Управления по организации воспитательной работы Пенитенциарной службы Маил Мамедов. Он назначен начальником исправительного учреждения №5 в Сальяне. Сейчас обязанности начальника Управления по организации воспитательной работы Пенитенциарной службы исполняет Эмиль Гасанов.