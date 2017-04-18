Шербет Рзагулиев выступил с концертом в Махачкале

2017-04-18 17:58 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Дагестана, заслуженный артист Азербайджана, известный кларнетист Шербет Рзагулиев выступил с концертом в Махачкале (Республика Дагестан, Российская Федерация), сообщил Trend Life в пресс-службе музыканта.

Концертная программа была посвящена 40-летию творческой деятельности музыканта.

Выступление Шербета Рзагулиева вызвало большой интерес у слушателей, он виртуозно исполнил ряд музыкальных композиций. Отметим, что Шербет Рзагулиев исполняет и классическую, и народную музыку.

По словам музыканта, он планирует выступить с сольным концертом и в Азербайджане, и готов порадовать публику специально подготовленной программой.

(Автор: Джани Бабаева)