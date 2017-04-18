Иностранные компании за участие в незаконных раскопках в Нагорном Карабахе будут включены в "черный список" - министр

2017-04-18 18:05 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Любая иностранная компания, которая примет участие в раскопках или восстановительных работ на исторических памятниках, расположенных на оккупированных азербайджанских территориях, будет включена в «черный список».

Об этом во вторник сказал журналистам министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев.

«Недавно были выявлены очень беспокоящие нас факты. Стало известно, что на некоторых наших исторических памятниках, расположенных в оккупированном Нагорно-карабахском регионе, под предлогом повторного исследования проводятся раскопки с целью фальсификации истории. К сожалению, к этим работам иногда привлекаются ученые из других стран. Поэтому позиция Азербайджана является принципиальной. Если какая-либо иностранная компания примет участие в проведении незаконных раскопок или восстановительных работ на исторических памятниках, она будет внесена в «черный список» в Азербайджане и сотрудничество нашей страны с ней будет полностью прекращено», - сказал министр.

По его словам, министерство культуры и туризма Азербайджана уже выразило свою обеспокоенность по этому поводу.

«Мы, как министерство, уже выразили свою обеспокоенность на уровне ЮНЕСКО и ИСЕСКО», - сказал Гараев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)