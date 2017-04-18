Треснул крупнейший ледник Гренландии – ФОТО

2017-04-18 18:31 | www.oxu.az | 2

Снимки NASA выявили трещину на леднике Петермана в Гренландии, дальнейшее увеличение которой может привести к тому, что в Северном Ледовитом океане окажется огромный айсберг.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Gazeta со ссылкой на NASA.

Размеры ледника составляют 70 х 15 км, трещина проходит примерно посередине. Поначалу ученые предположили, что она может быть свидетельством начала формирования нового острова, но более пристальное изучение показало, что часть ледника может отделиться и отправиться в свободное плавание. Обычно трещины образуются по краям ледников, однако в этот раз она проходит почти по центру.

Без дальнейших исследований нельзя с уверенностью сказать, как образовалась трещина, но, как отмечают ученые, по всей видимости, дело в истончении шельфа посередине. Кроме того, трещина находится неподалеку от другой, образовавшейся ранее. Если они встретятся, раскол ледника будет неминуем.

Н.О.