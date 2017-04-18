Для гостей Исламиады в Баку подготовлены специальные культурные программы - министр

2017-04-18 18:21 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Во время IV Игр исламской солидарности, которые пройдут с 12 по 22 мая в Баку, для приехавших гостей подготовлены специальные культурные мероприятия, сказал во вторник журналистам министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев.

По его словам, во время Игр во всех театрах, концертных и выставочных залах будут осуществляться программы, посвященные исламским традициям и культуре. «Но это не значит, что мы будем показывать спектакли, касающиеся только ислама. Азербайджанский народ участвует и в светских процессах, поэтому мы думаем сделать синтез. Считаем, что и это заинтересует гостей. Приезд туристов во время Игр исламской солидарности положительно скажется и на финансовом состоянии культурных объектов», - сказал министр.

Гараев сказал, что во время Исламиады и проводимого следом Гран-при Азербайджана Формулы 1 ожидается изменение графика работы объектов культуры.

Министр также коснулся вопроса размещения гостей, добавив, что спортсмены Игр будут размещены в «Деревне атлетов». «Что касается гостей, то процент заполняемости азербайджанских отелей на этот период очень высок. Уверен, что и во время Игр, и во время Формулы 1 и других мероприятий международного значения азербайджанские отели способны предложить необходимые качественные услуги», - сказал Гараев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)