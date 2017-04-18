Выделены средства на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе

2017-04-18 18:24 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству многоквартирного жилого здания в Евлахе.

Согласно распоряжению, с целью строительства в Евлахе нового жилого здания на 45 квартир для улучшения жилищно-бытовых условий семей, проживающих в десяти зданиях, находящихся в аварийном состоянии, из предусмотренного в госбюджете на 2017 год резервного фонда Президента Азербайджана Исполнительной власти Евлаха будет выделено три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.