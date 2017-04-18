Президент выделил Евлаху 3 миллиона манатов

2017-04-18 19:00 | www.oxu.az | 2

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству многоквартирного жилого здания в Евлахе.

Как передает Oxu.Az, с целью строительства в Евлахе нового жилого здания на 45 квартир для улучшения жилищно-бытовых условий семей, проживающих в 10-ти зданиях, находящихся в аварийном состоянии, из предусмотренного в госбюджете на 2017 год Резервного фонда президента Исполнительной власти Евлаха выделено 3 млн. манатов.