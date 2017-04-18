В Азербайджане прошла Региональная сессия практического консалтинга

2017-04-18 18:39 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - 16 апреля в Баку на территории акселератора SUP прошла Региональная сессия практического консалтинга (РСПК). В однодневном интенсиве, организованном РВК, приняли участие более 40 предпринимателей из Азербайджана. Участники проработали свои проекты и подготовились к выступлению перед экспертами и инвесторами на Open Innovations Startup Tour.

В рамках РСПК в Баку участники изучили основы бизнес-моделирования, подготовки инвестиционных презентаций и публичных выступлений, а также получили рекомендации по дальнейшему продвижению и коммерциализации своих проектов.

В рамках открытых презентаций был представлен проект Wakemeup. Четыре молодых инженера разрабатывают систему, предупреждающую засыпанию на работе. Специальный датчик крепится на оправу очков, система анализирует длительность периода, когда закрываются веки при моргании, и делает вывод о близости человека к тому, чтобы уснуть. Сейчас у команды уже готов прототип, и, если всё получится, с помощью их разработки удастся спасти сотни жизней водителей и работников опасных производств. Основатель проекта Шахин Халилов на выступлении признался, что специально, чтобы побывать на РСПК, он пропустил лекцию профессора из Принстона.

Еще один проект, который привлёк внимание экспертов, хоть не имеет очевидной монетизации, но имеет все шансы создать новую моду. CHEVIR анализирует изображение и по определенному алгоритму переводит графику в звуки. Пользователь может послушать картину, или даже узнать, как звучит фотография. «Очень легко себе представить, что в случае успеха этот стартап будет куплен какой-то крупной социальной сетью», - подчеркнул Аркадий Селезнев, эксперт РСПК.

Региональные сессии практического консалтинга (РСПК) —интенсивы РВК, позволяющие участникам получить инвестиционную оценку своего проекта и навыки, необходимые для его развития. РСПК существует уже девять лет. С запуска сессий в 2008 году было проведено более 160 интенсивов, в ходе которых практические навыки и знания получили около 11000 предпринимателей. РСПК являются центром подготовки стартапов к участию в федеральном акселераторе GenerationS. В 2017 году эксперты РСПК готовят команды к участию в OpenInnovation Startup Tour. Оператор РСПК —YellowRockets. Региональный партнер РСПК в Баку – акселератор SUP.

24 апреля РСПК пройдет в Астрахани.

Зарегистрироваться на РСПК можно по ссылкеhttp://yellowrockets.com/rspc2017/.