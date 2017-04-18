В Баку прошел Косплей фестиваль "Пираты Каспийского моря" (ФОТО)

2017-04-18 18:40 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел третий Косплей-фестиваль под названием "Пираты Каспийского моря" с ролевыми играми, организованный Azerbaijan Cosplay Convention (AzeCON), сообщает Trend Life.

Это популярное хобби, похожее на маскарад, вызвало большой интерес молодежи. Косплей (от англ. costume play - «костюмированная игра») - форма воплощения действия, совершаемого на экране. Участники косплея отождествляют себя с каким-то персонажем, называются его именем, носят аналогичную одежду, употребляют аналогичные речевые обороты. Основные прототипы костюмированной игры - персонажи мультфильмов, аниме, видеоигр, фильмов, комиксов, книг, легенд и мифов. Участники косплея детально воссоздают образы, взятые за основу, делая упор на качественную проработку костюма, макияжа и дополнительных атрибутов, характерных для выбранного персонажа.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Kamran Enceladus)