Максимальный штраф за преступление увеличивается в 2 раза

2017-04-18 19:23 | www.oxu.az | 4

В Азербайджане предлагается увеличить максимальный штраф за преступление в 2 раза.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в связи с этим предложено изменение в 44 статью (Штрафы) Уголовного Кодекса.

Согласно изменению, в предложение «Штраф устанавливается в размере до десяти тысяч манатов или от однократного до десятикратного размера причиненного в результате преступления ущерба (полученного дохода) с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного состояния осужденного» слова «десять тысяч манатов» заменяются на «двадцать тысяч манатов».

Проект рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса и будет вынесен на обсуждение 25 апреля.

С.Б.

